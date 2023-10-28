Неприхотливые и урожайные: эти сорта томатов отлично плодоносят в любых условиях — проверено годами

Фото: freepik.com/freepik

Находка для ленивых дачников.

Чтобы вырастить хорошие томаты нужно приложить немало усилий. Так думают трудолюбивые дачники. А их более ленивые коллеги уже давно выбирают правильные сорта и не знают никаких проблем. 

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Тоже хотите в их ряды? Тогда запасайтесь семенами «сибирских бананов» и «амурского тигра». Они проверены годами. Бывалые дачники утверждают, что эти растения являются самыми неприхотливыми.

Они дают отличный урожай даже в сложных погодных условиях. Ухаживать за кустами нужно по минимуму, можно сказать, что они почти не требуют внимания.

«Амурский тигр» так называется из-за необычного окраса. Помидоры этого сорта имеют темно-зеленые полоски. Вес плодов может достигать 400 граммов. Урожайность высокая: до 12 килограммов с метра квадратного.

Желтые томаты. Фото: Global Look Press

«Сибирские бананы» тоже отличаются причудливым внешним видом. Они имеют вытянутую форму и окрашены в ярко-желтый цвет. Урожайность данного сорта еще выше, чем у «амурского тигра». При выращивании в теплице можно легко собрать до 18 килограммов плодов с метра квадратного.

Источник: gorodche.ru

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