С наступлением осени на даче не утихают работы по подготовке участка к зимовке. Кто-то предпочитает просто очищать землю от сухой листвы и сорняков, Другие удобряют будущие грядки. Однако в России погода бывает суровой и зимой возникают такие явления как липкий снег, ледяной дождь, лютые морозы. Примечательно, что агроном Анастасии Коврижных рассказала, как защитить кустарники и деревья.
Так эксперт отметила, чтобы защитить от липкого снега деревья нужно обвязать их кроны со слабыми ветками шпагатом, но тут важно не прижимать ветви к стволу слишком сильно.
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Еще агроном добавила, что под ветвями крупных деревьев следует поставить рогатины или подпорки, тогда они не сломаются под тяжестью снега.
А вот защитить от ледяного дождя уже гораздо сложнее. Но эксперт рекомендовала для саженца пробовать растопить лед теплом рук – но тут слонова надо проявить осторожность, чтобы не сломать.
Также стоит поставить опоры, чтобы они не сломались из-за сильного ветра, пишут «Белновости».