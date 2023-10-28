Липкий снег и ледяной дождь будут не страшны: как защитить свой сад от самой опасной зимы

Так эксперт отметила, чтобы защитить от липкого снега деревья нужно обвязать их кроны со слабыми ветками шпагатом, но тут важно не прижимать ветви к стволу слишком сильно.

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Еще агроном добавила, что под ветвями крупных деревьев следует поставить рогатины или подпорки, тогда они не сломаются под тяжестью снега.