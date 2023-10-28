Герань начнет цвести по второму кругу: просто угостите ее этими отходами — вся покроется бутонами

Герань начинает облетать, а новых бутонов нет? Не спешите списывать растение со счетов. Цветение можно продлить, если угостить кусты особой подкормкой.

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Можете не переживать за свой кошелек. Оказывается, это чудесное растение любит пищевые отходы. Но не все. Только спитый чай и яичную скорлупу.

В заварке есть азот, фосфор и калий. А яичная скорлупа богата кальцием. Все это необходимо растениям для формирования цветочных почек. Если давать герани этот мусор регулярно, она будет цвести вдвое пышнее и дольше обычного. Попробуйте, эффект от такой подкормки вас точно порадует.