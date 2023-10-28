Проблема решена — зеркала останутся чистыми надолго: как избежать ненавистных разводов

Так разводы на зеркале в ванной комнате обычно образуются из-за конденсата. В таких помещениях всегда появляется пар и на чистом зеркале выделяются разводы. Другой причиной их появления порой бывает месторасположение зеркала. Ради удобства обычно выбирают место над раковиной для умывания. Но когда кран открыт, мельчайшие капли воды попадают на зеркало.

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Еще врагом таких поверхностей может быть слишком большое количество бытовой химии. Из-за этого пятна проступают на зеркалах и окнах. Поэтому домохозяйкам советуют не перебарщивать, так как удалить средство потом сложно.

А чтобы избежать появления разводов, надо для уборки выбрать тряпку, которая будет чистой и в меру влажной. Тогда поверхность останется чистой и без разводов, пишет sportkp.ru.