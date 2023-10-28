Как в разы ускорить созревание компоста — магазинная химия не нужна: поливаем мусор этим настоем

Надвигаются холода. Вот-вот выпадет снег. У дачников остались считанные дни, чтобы завершить все дела в огороде. И в этой суете многие забывают подготовить компостную яму к зимовке.

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Чтобы компост хорошо пережил зиму, нужно укрыть его слоем соломы и дышащим спанбордом черного цвета. Но перед этим отходы можно полить особым настоем. Он поможет ускорить процесс созревания компоста в разы. Так делают самые хитрые дачники.

Инструкция простая. Найдите участок с сорной травой. Для ваших нужд подойдет крапива, сныть, хвощ и даже одуванчики. Нарвите их и приготовьте травяной настой. Затем дождитесь солнечного дня и полейте этой жидкостью компостную яму.

На этом все. Больше делать ничего не нужно. Народное средство немедленно начнет работать. После этих нехитрых манипуляций удобрение будет готово намного раньше обычного. Вы сможете применить его уже в следующем сезоне.

Источник: издание belnovosti.by