Больше не ошибетесь: самый вкусный зеленый горошек выдаст эта надпись на этикетке — без неприятной горечи

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Так горошек вкусным бывает только если его собирали из свежих бобов. Пик их молочной спелости приходится на июнь и июль. Если на банке указаны эти месяцы, можно смело брать. В остальных случаях используют сухое сырье, которое долго вымачивали. Именно поэтому горошек горчит и теряет все полезные свойства.

И важно обратить внимание на банку. На упаковке не должно быть следов ржавчины и вздутия. Такой продукт уже нельзя употреблять в пищу, так как начался процесс окисления, пишет портал «Здоровое питание».