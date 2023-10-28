Больше не ошибетесь: самый вкусный зеленый горошек выдаст эта надпись на этикетке — без неприятной горечи

Фото: freepik.com

Консервации зеленого горошка удается далеко не всем производителям. Но есть способ, выбрать продукт, не вскрывая банку.

С приближением праздников многие стараются пополнить полки на кухне ингредиентами для салатов. Зеленый горошек может храниться в банках годами. 

В консервации этого продукта нет ничего сложного, но некоторые производители умудряются все испортить. По словам экспертов, в идеальном составе никогда нет красителей и сахарозаменителей. Поэтому стоит читать этикетку и смотреть на дату изготовления.  

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Так горошек вкусным бывает только если его собирали из свежих бобов. Пик их молочной спелости приходится на июнь и июль. Если на банке указаны эти месяцы, можно смело брать. В остальных случаях используют сухое сырье, которое долго вымачивали. Именно поэтому горошек горчит и теряет все полезные свойства.

И важно обратить внимание на банку. На упаковке не должно быть следов ржавчины и вздутия. Такой продукт уже нельзя употреблять в пищу, так как начался процесс окисления, пишет портал «Здоровое питание».

Читайте также