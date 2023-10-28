Лучшие удобрения для томатов: внесите осенью, чтобы повысить урожайность в новом году

Опытные дачники уже давно уяснили, что землю под посадку помидоров нужно готовить с осени. Важно успеть внести удобрения до того, как ляжет снег. То есть времени осталось совсем немного. Стоит поспешить.

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Чтобы томаты завалили урожаем, необходимо обогатить почву торфом, перегноем или компостом. Наверняка у вас найдется что-то из этого списка. Инструкция простая. Нужно распределить удобрение ровным слоем по всей площади теплицы.

Сделали? Теперь можно переходить ко второму этапу. Вам предстоит рассыпать еще одну питательную смесь. Готовится она просто. Необходимо взять по половине стакана суперфосфата и калимагнезии, добавить к ним два стакана доломитовой муки и хорошо все перемешать. Этого количества подкормки хватит на один метр квадратный.

Завершить работу следует внесением третьего состава. Для этого вам потребуется купить препарат «Байкал М1», развести его водой и полить почву получившимся раствором. Он, как и первые две подкормки, отлично восстанавливает обедневший грунт.

Источник: дзен-канал «Сад. Огород. Лайф»