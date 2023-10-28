Можно ли сеять сидераты в теплице: немногие знают правильный ответ

В необходимости посадки сидератов на огороде никто не сомневается. Это необходимо для улучшения структуры почвы, повышения ее плодородности. Кроме этого, сидераты препятствуют росту сорняков, снижают количество болезней и вредителей и повышают урожай.
А вот можно ли сажать сидераты в теплице? Не все знают правильный ответ на вопрос. А он звучит так: не только можно, но и нужно.
В теплице почва истощается быстрее, чем в открытом огороде. Болезней и вредителей накапливается немало. Так что, сидераты в теплице очень нужны.
В теплице их высаживают в те же сроки и при тех же нормах, что и в огороде.
По материалам kp.ru