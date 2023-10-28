Можно ли сеять сидераты в теплице: немногие знают правильный ответ

В необходимости посадки сидератов на огороде никто не сомневается. Это необходимо для улучшения структуры почвы, повышения ее плодородности. Кроме этого, сидераты препятствуют росту сорняков, снижают количество болезней и вредителей и повышают урожай.

А вот можно ли сажать сидераты в теплице? Не все знают правильный ответ на вопрос. А он звучит так: не только можно, но и нужно.

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