Просто положите это в кастрюлю при варке пельменей: будут душистыми и ароматными — раскрываем ингредиент

Как сделать пельмени, купленные в магазине, ароматными и душистыми? Нужно добавить в воду при их варке несколько разных ингредиентов, которые сделают вкус пельменей ярче.
В первую очередь, это хорошо всем знакомые лавровый лист, перец горошком и измельченная луковица.
Гурманам понравится, если при варке пельменей добавить более яркие специи - гвоздику, карри, мускатный орех, смесь итальянских трав.
Также можно добавить в воду при варке пельменей несколько разрезанных долек чеснока и полоску варено-копченого бекона.
Некоторые хозяйки советуют добавлять в воду при варке пельменей бульонные кубики.
По материалам bolshoyvopros.ru