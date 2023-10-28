Просто положите это в кастрюлю при варке пельменей: будут душистыми и ароматными — раскрываем ингредиент

Как сделать пельмени, купленные в магазине, ароматными и душистыми? Нужно добавить в воду при их варке несколько разных ингредиентов, которые сделают вкус пельменей ярче.

В первую очередь, это хорошо всем знакомые лавровый лист, перец горошком и измельченная луковица.

Гурманам понравится, если при варке пельменей добавить более яркие специи - гвоздику, карри, мускатный орех, смесь итальянских трав.

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