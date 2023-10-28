Просто замените картошку на этот продукт: куриный суп получится вкуснейшим — все потребуют добавки

Так для готовки нужно взять: одну куриную грудку, два литра воды, одну морковь и одну луковицу, 200 граммов стручковой фасоли, 100 граммов рисовой лапши, четыре вареных яйца, соль, укроп и специи по вкусу.

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Отмечается, что начать нужно с приготовления бульона. Готовую курицу необходимо достаньте из бульона и охладить. Мясо затем нарезается на порционные кусочки. Морковь лучше порезать соломкой, а лук — полукольцами. Все эти ингредиенты, кроме курицы, надо обжарить на растительном масле до мягкости.

В горячий бульон отправляются лук и морковь, фасоль. Их надо варить пять минут. Затем также добавляется соль, специи и зелень. Кипятить все следует пять минут, а потом снять с огня. Через пять минут не забудьте положить в кастрюлю лапшу и настаивайте примерно семь минут. Подавать суп надо с отварным яйцом и нарезанной куриной грудкой, тогда блюдо вызовет аппетит, пишет портал «Городовой».