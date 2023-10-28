Россиянам рассказали о праздничных днях в январе и мае 2024 года: многие недовольны

Решение уже принято. Россиянам рассказали о графике работы в январе и мае 2024 года.

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Ранее обсуждался вариант того, чтобы сделать майские праздники немного длиннее. А новогодние каникулы — чуть короче. Но, к большому сожалению некоторых граждан, эту идею не стали воплощать в жизнь.

Итак, новогодние выходные продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. То есть будет целых 10 дней, чтобы как следует отдохнуть в начале года. При этом праздничными днями будут считаться 1 и 7 числа: Новый год и православное Рождество.

С майскими праздниками все обстоит не так хорошо. Объединить их не получилось. Поэтому отдыхать страна будет в два этапа. Выходные в честь Первомая продлятся с 28 апреля по 2 мая. А в честь Дня победы — с 9 по 12 мая.

Впрочем, огорчаться не стоит. Если вам очень нужно, всегда можно взять несколько дней отпуска, чтобы организовать себе большие майские каникулы.

Источник: kaspyinfo.ru