Такого не было давно — упадет ниже 90: курсу доллара предрекли существенное понижение

В последнее время курсы валют тревожит многих людей. За осень доллар успел даже преодолеть планку в 100 рублей. Но после 10 октября российская валюта начала укрепляться. Накануне также ЦБ поднял ключевую ставку на 2%, чтобы также поддержать рубль.

Примечательно, что экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал , что в скором времени произойдет процесс укрепления отечественной валюты.