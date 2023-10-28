Такого не было давно — упадет ниже 90: курсу доллара предрекли существенное понижение

В последнее время курсы валют тревожит многих людей. За осень доллар успел даже преодолеть планку в 100 рублей. Но после 10 октября российская валюта начала укрепляться. Накануне также ЦБ поднял ключевую ставку на 2%, чтобы также поддержать рубль.
Примечательно, что экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал , что в скором времени произойдет процесс укрепления отечественной валюты.
По словам специалиста, уже к весне 2024 года американский доллар опустится до 80 рублей. При этом он не стал исключать, что отечественная валюта может стоить еще меньше по отношению к доллару. Также экономист заверил, что до конца 2023 года курс рубля может достичь 85.
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Главным фактором этого станет продажа выручки экспортеров и дорожающая нефть, однако ключевая ставка тоже окажет влияние. В этих условиях россиянам, лучше держать деньги в рублях в банках, а не приобретать валюту, дал совет эксперт, пишет «Лента.ру».
Напомним, что 27 октября курс доллара упал до отметки в 93,3 рубля. Это связано с решением совета директоров Центробанка поднять ключевую ставку до 15% годовых.