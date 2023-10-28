Вывели формулу идеально чистых полов: что добавить в воду — раскрываем секретный ингредиент

Хочется, чтобы после уборки в доме полы блестели чистотой и свежестью и приятно пахли. Всего три ингредиента, добавленные в воду для мытья полов, сделают их не только безупречно чистыми, но и благоухающими свежестью.

Итак, в воду можно и нужно добавить немного уксуса, соли и эфирных масел.

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