Вывели формулу идеально чистых полов: что добавить в воду — раскрываем секретный ингредиент

Хочется, чтобы после уборки в доме полы блестели чистотой и свежестью и приятно пахли. Всего три ингредиента, добавленные в воду для мытья полов, сделают их не только безупречно чистыми, но и благоухающими свежестью.
Итак, в воду можно и нужно добавить немного уксуса, соли и эфирных масел.
Уксус качественно отмоет любые загрязнения, уберет пыль, придаст глянцевый блеск и продезинфицирует полы. Соль эффективно уничтожит любые микроорганизмы, а эфирное масло придаст приятный аромат.
Но важно иметь в виду, что уксусным раствором можно мыть не любые полы. Раствор отлично подойдет для плитки, линолеума и полов с виниловым покрытием.
По материалам xitrosti.com