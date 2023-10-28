Вывели формулу идеально чистых полов: что добавить в воду — раскрываем секретный ингредиент

Ведро и швабра для мытья полов. Фото: Global Look Press

Рассказываем, что нужно добавить в воду для мытья полов.

Хочется, чтобы после уборки в доме полы блестели чистотой и свежестью и приятно пахли. Всего три ингредиента, добавленные в воду для мытья полов, сделают их не только безупречно чистыми, но и благоухающими свежестью.

Итак, в воду можно и нужно добавить немного уксуса, соли и эфирных масел.

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Уксус качественно отмоет любые загрязнения, уберет пыль, придаст глянцевый блеск и продезинфицирует полы. Соль эффективно уничтожит любые микроорганизмы, а эфирное масло придаст приятный аромат.

Но важно иметь в виду, что уксусным раствором можно мыть не любые полы. Раствор отлично подойдет для плитки, линолеума и полов с виниловым покрытием.

По материалам xitrosti.com

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