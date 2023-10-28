Назван самый урожайный сорт картофеля в 2023 году — неубиваемый: устойчив к нематоде, жаре и холоду

Из всех видов картофеля, которые были занесены в Госреестр, самым урожайным в 2023 году был признан сорт под названием «бернина». По официальным данным, с участка размером в одну сотку можно запросто собрать целых 704 килограмма картошки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кроме того, «бернина» относится к неприхотливым сортам. Она хорошо переносит засуху и кратковременные похолодания. Растения этого сорта устойчивы к нематоде, скручиванию листьев, а также к морщинистой и полосчатой мозаике.

Клубни «бернины» растут среднего размера, кожура у них достаточно плотная, поэтому овощи этого сорта хорошо хранятся. Вкусовые качества тоже отличные. Данный картофель подойдет для приготовления разных блюд.

Стоит отметить, что «бернина» уже не первый год занимает лидирующие позиции. Спрос на нее очень высок. Если вы хотите вырастить этот сорт в новом году, заранее позаботьтесь о посадочном материале.

Источник: ogorod365.com