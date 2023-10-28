Как нужно хранить луковицы гладиолусов, чтобы не было проблем со всхожестью: секретный метод

Гладиолусы не могут похвастаться устойчивостью к морозам, поэтому на зиму их выкапывают из земли. Эту процедуру проводят в начале октября. Затем луковицы сортируют, обрабатывают раствором перманганата магния и сушат. И только потом убирают на хранение.

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С первыми пунктами обычно не возникает никаких проблем. А когда дело доходит до хранения, появляется много вопросов. И далеко не каждый дачник знает на них ответы. Если вы тоже из их числа, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией, чтобы не допустить ошибок.

После просушки луковицы гладиолусов следует разложить по сухим чистым емкостям. Для этого отлично подойдут деревянные ящики и картонные коробки.

Затем их нужно поместить в темную комнату с температурой воздуха от 3 до 5 °C. Очень важно держать луковицы именно в этих рамках. Если будет теплее, они прорастут раньше срока. А при более низких температурах — замерзнут.

Кроме того, необходимо следить за влажностью. Чтобы гладиолусам было комфортно, этот показатель должен быть в районе 80%.

Но даже соблюдение всех этих правил не может гарантировать отличной всхожести весной. Есть один секрет, о котором знают только опытные цветоводы: луковицы гладиолусов нужно укладывать таких образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Иначе пышной клумбы не видать.

Источник: aif.ru