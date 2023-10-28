3-4 капли в каждую туфлю: мерзкий запах из обуви улетучится сам — простейший способ решить деликатную проблему

Маленькая девочка играет с туфлями. Фото: Global Look Press

Как быстро и просто уничтожить неприятный запах от обуви.

Отличное средство, которое эффективно в борьбе с неприятным запахом от обуви, это эфирное масло. 

Оно должно обладать не только дезодорирующими, но и антибактериальным свойством. Эвкалиптовое или лавандовое эфирные масла вполне подойдут, так как и пахнут приятно, и обладают асептическим действием.

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В каждую туфлю нужно капнуть 3-4 капли эфирного масла и оставить на несколько часов. Неприятный запах от обуви исчезнет. Ваши туфли или любая другая обувь будут пахнуть приятно.

При необходимости процедуру можно повторять хоть каждый день. 

По материалам yborka.online

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