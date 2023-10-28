Розы этого терпеть не могут: ошибки, которые допускают даже бывалые дачники — загубите розарий

Даже опытные дачники совершают эти ошибки в уходе за розами. Если будете делать так осенью, розария на следующий год у вас не будет.
Вот пять самых распространенных ошибок садоводов в уходе за розами. Розы не любят, когда:
1. Пригибают стебли к земле в морозную погоду. Этим причиняется вред растениям. В мороз стебли становятся хрупкими, при загибе могут ломаться и трескаться.
2. Обрезают ветвей в теплую погоду. Это провоцирует появление новых побегов. Вместо того, чтобы готовиться к зимним холодам, роза будет тратить полезные вещества на ненужный рост.
3. Укрывают их в теплую погоду. Раннее укрытие роз может быть губительным для цветов. Многие дачники кидаются укрывать розы после первых заморозков, а это неверно. Нужно дождаться наступления стабильных холодов. Большинство роз морозоустойчивы, а ранее укрытие приведет к загниванию корневой системы и размножению болезнетворных бактерий.
4. Оставляют зеленые листья на кустах. Зеленые листья могут стать центром размножения болезнетворных бактерий после укрытия роз на зиму.
5. Обвязывают веревками из натуральных материалов. Из-за влаги они могут гнить и рваться, лучше использовать веревки из синтетических материалов.
По материалам novochag.ru