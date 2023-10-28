Розы этого терпеть не могут: ошибки, которые допускают даже бывалые дачники — загубите розарий

Даже опытные дачники совершают эти ошибки в уходе за розами. Если будете делать так осенью, розария на следующий год у вас не будет.

Вот пять самых распространенных ошибок садоводов в уходе за розами. Розы не любят, когда:

1. Пригибают стебли к земле в морозную погоду. Этим причиняется вред растениям. В мороз стебли становятся хрупкими, при загибе могут ломаться и трескаться.

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