Как вырастить букет тюльпанов, гиацинтов, нарциссов к Новому году и Рождеству: инструкция опытных садоводов

Луковичные могут радовать вас своим цветением в зимние холода. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы и другие цветы распустятся на подоконнике к Новому году и Рождеству, если посадить их прямо сейчас.
Выращивать луковичные нужно в горшках, которые удобно переносить из одного помещения в другое.
При посадке луковиц в горшки используйте дренированный субстрат на торфяной основе.
Для успешной выгонки берите крупные полновесные луковицы без повреждений.
Сажайте луковицы заостренным концом вверх, 2/3 их должны быть погружены в почву. Можно сажать по несколько луковиц в один горшок, когда цветы расцветут, это будет смотреться максимально красиво. Только следите за тем, чтобы луковицы не касались друг друга.
В течение нескольких недель горшки нужно будет подержать в холодном помещении, а затем, когда цветы прорастут и вы увидите зеленые кончики, переместить их в тепло.
По материалам novochag.ru