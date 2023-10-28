Как вырастить букет тюльпанов, гиацинтов, нарциссов к Новому году и Рождеству: инструкция опытных садоводов

Луковичные могут радовать вас своим цветением в зимние холода. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы и другие цветы распустятся на подоконнике к Новому году и Рождеству, если посадить их прямо сейчас.

Выращивать луковичные нужно в горшках, которые удобно переносить из одного помещения в другое.

При посадке луковиц в горшки используйте дренированный субстрат на торфяной основе.

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