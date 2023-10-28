Подошва кроссовок побелела на глазах от 24-рублевого аптечного бутылька: пятна и грязь растворились

Если ваша любимая пара кроссовок стала неузнаваемой из-за въевшейся в белую подошву грязи и пятен, не спешите покупать дорогие профессиональные средства.

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Вернуть обуви первозданный вид поможет дешевое средство, продающееся в любой аптеке. Речь идет о муравьиной кислоте. В качестве аналога можно использовать муравьиный спирт.

На один пузырек объемом 50 миллилитров вы потратите всего 24 рубля, а на процедуру очистки уйдет не более 10 минут.

Сначала смойте с подошвы всю поверхностную грязь. Затем смешайте муравьиный спирт с дешевой мятной зубной пастой. Она не только усилит действие спирта, но и заглушит его резкий запах.

Возьмите зубную щетку, смочите в получившемся составе и почистите подошву. Вы увидите, что она мгновенно станет на несколько тонов белее. После этого ополосните подошву и высушите обувь.

Источник: Дзен-канал «Марина Жукова»