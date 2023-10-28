Урожай сладкой малины соберете к декабрю: сделайте с ремонтантными кустами вот что

Ремонтантную малину любят многие садоводы за неприхотливость и стабильную урожайность. Кустарник плодоносит с лета и до холодов, так что сладкие сочные ягоды можно собирать вплоть до морозов.
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Если на кустах осталась невызревшая ягода, а устойчивые заморозки уже не за горами, срежьте эти побеги и занесите в дом.
Поставьте ветки в трехлитровую банку с водой. В теплых комнатных условиях малина поспеет, и ближе к декабрю вы соберете последний урожай.
После того как на улице установится минусовая температура, побеги ремонтантной малины необходимо вырезать полностью. Срезайте ветки, не оставляя пеньков, прямо у поверхности земли.
Заключительной процедурой станет мульчирование. Для этого используйте компост или перегной.
Источник: сайт «Белновости»