Урожай сладкой малины соберете к декабрю: сделайте с ремонтантными кустами вот что

Ремонтантную малину любят многие садоводы за неприхотливость и стабильную урожайность. Кустарник плодоносит с лета и до холодов, так что сладкие сочные ягоды можно собирать вплоть до морозов.

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Если на кустах осталась невызревшая ягода, а устойчивые заморозки уже не за горами, срежьте эти побеги и занесите в дом.

Поставьте ветки в трехлитровую банку с водой. В теплых комнатных условиях малина поспеет, и ближе к декабрю вы соберете последний урожай.