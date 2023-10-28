Чем полить замиокулькас, чтобы ускорить рост побегов: названо лучшее средство — стоит копейки

Замиокулькас в последние годы набирает популярность. Этот неприхотливый красавец привлекает к себе внимание даже без яркого цветения. Главное его достоинство — красивые глянцевые листья.

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Но, к сожалению, многие поклонники данного растения отмечают, что куст неохотно наращивает зеленую массу. Если вас тоже не устраивают естественные темпы роста замиокулькаса, попробуйте подкормить его этим копеечным составам. По словам бывалых цветоводов, лучше средства просто не найти.

Вам потребуется взять 11 граммов сухих дрожжей, 2 большие ложки сахара и 2 литра отстоявшейся воды комнатной температуры. Все просто. Смешайте эти ингредиенты в тазу. Доведите жидкость до однородного состояния и дайте ей постоять около 1,5 часов.

По прошествии времени перелейте состав в емкость с носиком и используйте его для полива замиокулькаса. Данную процедуру следует проводить не чаще одного раза в месяц. Результат вас очень порадует: куст активно начнет выпускать новые побеги.

Источник: proudobreniya.ru