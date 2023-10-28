Всего 2 штучки — квашеная капуста станет украшением стола: топовый ингредиент

Рецептов квашеной капусты существует довольно много. Кто-то добавляет к стандартным моркови и соли различные пряности, а кто-то экспериментирует даже с медом.

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Некоторые хозяйки, чтобы придать заготовке на зиму более яркий вид, используют свежую свеклу, натертую на мелкой терке. Этот компонент не влияет на вкус капусты, но придает ей красивый розоватый цвет.

На три килограмма нашинкованной капусты возьмите 200 граммов моркови, две свеклы среднего размера и три столовые ложки соли.

Свеклу вымойте, измельчите на терке, затем перетрите руками с капустой и солью. Сложите заготовку в чистые банки и оставьте на три-четыре дня при комнатной температуре.

Периодически протыкайте капусту деревянной палочкой до самого дна. Когда она будет готова, закройте крышками и уберите в прохладное место: холодильник или погреб.

Источник: сайт oka.fm.