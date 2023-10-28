Нарезали — и пожарили: моментальные пирожки без возни с мукой и тестом

В выходные вы задумали испечь пирожки, но не хочется вставать рано с утра и замешивать тесто? Тогда приготовьте блюдо на основе тонкого лаваша и фарша из куриного мяса.

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Понадобятся один лаваш, 400 граммов фарша, одна луковица и одно яйцо, 60 миллилитров молока, щепотка соли, молотый черный перец и свежая петрушка — по вкусу, а также подсолнечное масло для жарки.

Смешайте фарш с измельченным луком, посолите, поперчите и добавьте нарезанную петрушку.

Смажьте начинкой лаваш по всей поверхности, затем заверните его в рулет и нарежьте на порционные кусочки. Взбейте яйцо с молоком венчиком, окунайте в эту смесь каждый кусочек лаваша с начинкой и обжаривайте на сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон.

Если вы хотите убрать лишнее масло с пирожков, перед подачей просто положите их на бумажную салфетку.

Источник: Дзен-канал «Тарелка»