Названа лучшая колбаса для новогоднего стола: в составе мясо и специи — ничего лишнего

Приближаются новогодние праздники, а в это время на столе должно быть все самое лучшее. Если вы все еще не определились с тем, какой выбрать сервелат, присмотритесь к этим трем торговым маркам. Их рекомендуют специалисты Роскачества.

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Возглавляет рейтинг продукция марки «Ближние Горки». По словам экспертов, в сервелате данного производителя нет ничего лишнего, только качественное мясо и специи. Ее можно смело покупать даже на праздничный стол. Все домочадцы будут довольны.

На втором месте оказался популярный производитель, который выпускает мясную продукцию под брендом «Клинский». Сотрудники Роскачества отметили, что сервелат этой торговой марки не содержит канцерогенов. Вкус сбалансирован, соотношение белка и жиров близко к идеальному.

Третье место в колбасном рейтинге досталось сервелату от торговой марки «Ремит». Пробы показали, что в продукции этого производителя нет опасных примесей и патогенных микроорганизмов. Состав колбасы полностью соответствует тому, что указано на упаковке.

Источник: primpress.ru