Этот эффектный цветок обожает посев в ноябре: раскидайте семена на клумбе прямо по снегу

Во многих регионах Средней полосы России уже выпал первый снег, однако это не означает, что на дачном участке завершился сезон осенних посадок.

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Причем сажать под зиму можно не только овощные и зеленные культуры, но и декоративные однолетники.

Например, флоксы семенами сеют даже в подмерзшую землю в ноябре. Этот эффектный яркий цветок отлично переносит посадку в холодную осеннюю погоду.

Сначала подготовьте место для растения. Учитывайте, что оно любит полутень, так как на ярком солнце темные и насыщенные цветы выгорают, а в тяжелой глинистой почве приживается хуже.

Семена кладите в подготовленные бороздки на расстоянии около пяти сантиметров друг от друга, а потом засыпьте сухим легким грунтом. Полива и внесения удобрений не потребуется.

Источник: сайт «Белновости»