Обалденно вкусный и ароматный гарнир из тыквы: лучше картофельного пюре в миллион раз

Осень — сезон тыквы. Многие хозяйки готовят из этого полезного и красивого овоща различные блюда, в том числе делают вкусный и ароматный гарнир, заменяя им привычное картофельное пюре.

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Для приготовления потребуются 500 граммов очищенной тыквы, одна головка чеснока, четыре столовые ложки подсолнечного масла, одна чайная ложка прованских трав, соль, черный молотый перец и зелень — по вкусу.

Нарежьте тыкву небольшими кубиками. Очистите чеснок, оставив зубчики целыми. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте тыкву до золотистого цвета на среднем огне. Затем добавьте зубчики чеснока и готовьте примерно пять минут, чтобы овощи стали мягкими.

После этого посолите и поперчите блюдо, добавьте приправу и посыпьте рубленой зеленью. Подавать гарнир можно с мясом или рыбой.

Источник: сайт «Лайфхакер»