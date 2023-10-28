В фарш для котлет добавляем творог: объедение, даже дети добавки просят

На 5-6 порций котлет понадобится 0,5 кг куриного филе, 1 луковица, 200 г творога, 1 яйцо. По вкусу – соль, перец, свежая зелень.

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Мясо и лук перекрутить в мясорубке или измельчить в блендере, а затем смешать с творогом и яйцом, послить, поперчить. Сформировать котлетки и обжаривать с двух сторон на разогретой сковородке.

По материалам сайта Belnovosti