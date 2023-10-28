В деревне квасят капусту так: самый вкусный рецепт

Среди обязательных заготовок на зиму квашеная капуста занимает лидирующие позиции. Это и готовая любимая закуска, и ингредиент для салатов, и полуфабрикат для приготовления гарнира. Рецептов соления существует множество, один из идеальных – это деревенский, как готовили наши бабушки и дедушки.
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Понадобятся следующие ингредиенты: капуста белокочанная - 4 кг; соль - 4 ст. л.; укроп (соцветия с семенами) - 4 ст. л.; лавровый лист - 2 шт.; душистый перец 3 горошины.
Кочаны промываем, верхние листья убираем, шинкуем капусту соломкой по 3-5 мм толщиной. Солим, добавляем измельченный укроп, тщательно проминаем и оставляем на час. После этого помещаем под пресс на сутки.
На следующий день раскладываем капусту по банкам, добавляя оставшиеся пряности и заливаем образовавшимся соком. Закрываем банки марлей, на 3-4 дня оставляем при комнатной температуре, регулярно протыкаем деревянной шпажкой до дна, чтобы убирать скопившийся воздух. По истечении времени убираем в холодильник или погреб.
По материалам сайта Belnovosti