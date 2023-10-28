В деревне квасят капусту так: самый вкусный рецепт

Кочаны промываем, верхние листья убираем, шинкуем капусту соломкой по 3-5 мм толщиной. Солим, добавляем измельченный укроп, тщательно проминаем и оставляем на час. После этого помещаем под пресс на сутки.

На следующий день раскладываем капусту по банкам, добавляя оставшиеся пряности и заливаем образовавшимся соком. Закрываем банки марлей, на 3-4 дня оставляем при комнатной температуре, регулярно протыкаем деревянной шпажкой до дна, чтобы убирать скопившийся воздух. По истечении времени убираем в холодильник или погреб.

По материалам сайта Belnovosti