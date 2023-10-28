Банк России поднял ключевую ставку до 15%: что произойдет с долларом после этого, рассказали финансисты

Как и предрекали многие экономисты, на очередном заседании Центробанк РФ пересмотрел ключевую ставку в сторону ее увеличения. Теперь она составляет 15% - повышение произошло сразу на 2 процентных пункта, что выше ожиданий рынка. И это уже четвертое подряд увеличение.

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Доллар моментально среагировал на изменения и пошел на понижение. Правда, ненадолго. Однако, рынку еще предстоит оправиться от резкого решения регулятора. Но как себя поведет доллар далее, спрогнозировал финансист Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Реакция рынка будет более волатильной — российская валюта начнет укрепляться в сторону 90 рублей за доллар. Однако на пути придется преодолеть мощную область поддержки в 91,5-92,5 рублей за «зеленый», - поведал эксперт сайту mk.ru.

Его коллега Артем Тузов, директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс», в свою очередь, считает, что доллар может упасть до 75-80 рублей в ближайшее время.