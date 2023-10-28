Без духовки, быстро и вкусно: пиццу готовим так – вся семья уплетает за обе щеки

Пиццу обожают и дети, и взрослые. Но часто откладывают ее приготовление, поскольку времени на ее приготовление может уходить довольно много.

Однако можно обойтись ленивой пиццей, готовить которую легко и быстро. При этом, духовка для выпекания совершенно не нужна. Потому что приготовление происходит при помощи сковородки.

Нам потребуется мука - 100 г;

кефир - 100 мл;

яйцо - 2 шт.;

растительное масло - 2 ст. л.;

сыр - 50 г;

томатный соус - 3 ст. л.;

ветчина - 100 г;

томаты - 2 шт.;

маринованные огурцы, 1 шт.

В принципе, для начинки можно выбирать любые ингредиенты, какие только душа пожелает – на вкус и цвет, как говорится, пицц существует великое множество.

А готовим так: яйца с солью взбить в отдельной миске, влить кефир и просеять сюда же муку. Перемешать и вылить на предварительно разогретую сковородку. Накрыть крышкой на несколько минут и приступить к подготовке начинки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Тесто смазываем томатной пастой и выкладываем на него нарезанную начинку. Накрываем крышкой и жарим 10 минут, посыпаем сыром. Ленивая пицца готова!

По материалам сайта Belnovosti