Так готовила бабушка: этот ингредиент в советские годы добавляли в винегрет – вкус незабываемый

Любимый с советских времен винегрет хозяйки сегодня готовят по-разному. Кто-то старается сделать его изысканнее, добавляя деликатесные ингредиенты, кто-то экспериментирует с мясом в составе. Тем временем, старый советский рецепт, кажется, совершенно забыт.
И напрасно. Поскольку тот самый, всенародно любимый вкус из советских времен, сегодня легко можно повторить. Только один из ингредиентов, делавший винегрет таким особенно вкусным, оказался почему-то сегодня позабыт.
Речь идет о молоке. Легендарным салат сделал как раз вкус, который получался после особенной заправки. Это молоко с сахаром. Достаточно добавить в нарезанные овощи столовую ложку жидкости комнатной температуры, растворив немножко сахара, и салат окажется таким, как готовила бабушка.
По материалам сайта Belnovosti