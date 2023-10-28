Так готовила бабушка: этот ингредиент в советские годы добавляли в винегрет – вкус незабываемый

Салат. Фото: Global Look Press

Сегодня легко можно воспроизвести легендарный салат.

Любимый с советских времен винегрет хозяйки сегодня готовят по-разному. Кто-то старается сделать его изысканнее, добавляя деликатесные ингредиенты, кто-то экспериментирует с мясом в составе. Тем временем, старый советский рецепт, кажется, совершенно забыт.

И напрасно. Поскольку тот самый, всенародно любимый вкус из советских времен, сегодня легко можно повторить. Только один из ингредиентов, делавший винегрет таким особенно вкусным, оказался почему-то сегодня позабыт.

Речь идет о молоке. Легендарным салат сделал как раз вкус, который получался после особенной заправки. Это молоко с сахаром. Достаточно добавить в нарезанные овощи столовую ложку жидкости комнатной температуры, растворив немножко сахара, и салат окажется таким, как готовила бабушка.

По материалам сайта Belnovosti

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