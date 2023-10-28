Осенью это с клубникой делать нельзя: иначе погибнет

Перед зимовкой дачники на участке проводят массу подготовительных работ. Буквально каждое многолетнее растение в огороде нуждается сейчас в особом уходе. Ведь впереди холода и морозы, и если не позаботиться о правильной подготовке, то в следующем сезоне урожая не видать.

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С клубникой осенью многие садоводы особенно тщательно хлопочут. Но есть моменты в уходе, которые перед зимовкой делать категорически запрещено – недолго и погубить ягоду.