Осенью это с клубникой делать нельзя: иначе погибнет

Перед зимовкой дачники на участке проводят массу подготовительных работ. Буквально каждое многолетнее растение в огороде нуждается сейчас в особом уходе. Ведь впереди холода и морозы, и если не позаботиться о правильной подготовке, то в следующем сезоне урожая не видать.
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С клубникой осенью многие садоводы особенно тщательно хлопочут. Но есть моменты в уходе, которые перед зимовкой делать категорически запрещено – недолго и погубить ягоду.
Оказывается, осенью клубнику обрезать нельзя. Об этом утверждает ученый-агроном, дизайнер ландшафтов Анастасия Коврижных. Эксперт уверяет: обрезку надо было провести еще в июле-августе, после окончания периода плодоношения.
Еще один важный нюанс – это запрет на подкормку азотом. Внесение органики, которая содержит указанный элемент, по осени должно быть прекращено.
Единственное, в чем нуждается перед зимой клубника, - это мульчирование. Поскольку ягода плохо переносит холода, ее важно укутать. А в снежное время года рекомендуется периодически накидывать снег на грядку.
По материалам сайта Belnovosti