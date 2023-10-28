При жарке пышные, при подаче сдулись: какие ошибки при приготовлении оладий делает каждая хозяйка

Оладушки. Фото: Global Look Press

Исправить их легко.

Оладьи – простой, но любимое многими блюдо, которое уплетают за обе щеки как большие, так и маленькие члены семьи. Но часто хозяйки сетуют на отсутствие пышности у выпечки, хотя все будто бы сделали правильно. Тем не менее, оказывается, что не все.

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Если при жарке оладушки поднимаются пышно, а при подаче опадают и становятся этакими мини-блинами, то речь про ошибки в приготовлении.

Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры. Лучше достать все из холодильника заранее. Это яйца и кефир.

Также жарить оладушки следует на хорошенько разогретой сковороде. И наливать тесто в нее надо с расстоянием – при соприкосновении оладьи часто опадают. И еще: каждую сторону обжаривают 2-4 минуты, накрывая крышкой.

По материалам сайта Belnovosti

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