При жарке пышные, при подаче сдулись: какие ошибки при приготовлении оладий делает каждая хозяйка

Оладьи – простой, но любимое многими блюдо, которое уплетают за обе щеки как большие, так и маленькие члены семьи. Но часто хозяйки сетуют на отсутствие пышности у выпечки, хотя все будто бы сделали правильно. Тем не менее, оказывается, что не все.

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Если при жарке оладушки поднимаются пышно, а при подаче опадают и становятся этакими мини-блинами, то речь про ошибки в приготовлении.