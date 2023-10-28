Кухонные полотенца как новые: отстирали при помощи микроволновки – хозяйки ахнули

Кухонные полотенца отстирать обычным способом едва ли кому удается, настолько въевшимися бывают загрязнения. Еще бы, ведь им достается от хозяек по полной, а самыми распространенными пятнами являются жирные. С ними больше всего хлопот.

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Но не торопитесь выбрасывать текстиль, есть оригинальный и действенный способ избавления от грязи.