Кухонные полотенца как новые: отстирали при помощи микроволновки – хозяйки ахнули

Кухонные полотенца отстирать обычным способом едва ли кому удается, настолько въевшимися бывают загрязнения. Еще бы, ведь им достается от хозяек по полной, а самыми распространенными пятнами являются жирные. С ними больше всего хлопот.
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Но не торопитесь выбрасывать текстиль, есть оригинальный и действенный способ избавления от грязи.
Смочите полотенце и натрите мылом жирные стойкие загрязнения. Если пятна давние и стойкие, то лучше взять гель для мытья посуды.
Затем положите в пакетик, не завязывая, поместите в микроволновку на мощность 500 Вт. А времени будет достаточно 1,5 минуты. После чего надо провести обычную стирку. Пятен как не бывало.
По материалам сайта Belnovosti