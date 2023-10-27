Одна столовая ложка прямо в барабан: вещи после стирки будут, как новые — первозданный вид, словно не носили

Добавление соли при стирки вещей - гарантия того, что они не полиняют и сохранят свои первозданные цвета.
Достаточно всего одной столовой ложки, чтобы вы остались полностью довольным качеством стирки вещей.
Столовую ложку соли нужно насыпать прямо в барабан и стирать вещи в привычном режиме со стиральным порошком.
Вещи будут чистыми, аккуратными, не изменят цвет. Ощущение будет такое, словно вы только что купили вещи и еще ни разу не надевали.
Если ткань линяет, нужно вещи перед стиркой замочить в соляном растворе на один час, после чего постирать.
По материалам domopravitelnitsa.com