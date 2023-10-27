Одна столовая ложка прямо в барабан: вещи после стирки будут, как новые — первозданный вид, словно не носили

Добавление соли при стирки вещей - гарантия того, что они не полиняют и сохранят свои первозданные цвета.

Достаточно всего одной столовой ложки, чтобы вы остались полностью довольным качеством стирки вещей.

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