Будете стройными, как кипарис: добавляйте эту пряность во все блюда — быстро похудеете

Если вы никак не можете сбросить вес, попробуйте ввести в свой рацион одну популярную приправу. По словам врача-диетолога Марины Сорокиной, она творит настоящие чудеса. Добавляйте ее по щепотке в каждое блюдо, и вскоре вы заметите отличный результат.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Речь идет о кардамоне. Оказывается, эта пряность содержит в своем составе уйму полезных веществ. Кардамон положительно влияет на работу сердца. Кроме того, его используют при лечении ревматизма и почечной недостаточности.
Но это еще не все. Эксперт уверяет, что эта пряность способна ускорить обмен веществ. Что приведет к быстрому снижению веса.
Ученые в Штатах провели исследования и пришли к выводу, что те люди, которые любят эту пряность, как правило, имеют подтянутую фигуру и никогда не жалуются на работу желудочно-кишечного тракта.
В общем, приправа не только вкусная, но и полезная. Присмотритесь к ней. Возможно, это то, что вам нужно.
Источник: kubnews.ru