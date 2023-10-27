Будете стройными, как кипарис: добавляйте эту пряность во все блюда — быстро похудеете

Если вы никак не можете сбросить вес, попробуйте ввести в свой рацион одну популярную приправу. По словам врача-диетолога Марины Сорокиной, она творит настоящие чудеса. Добавляйте ее по щепотке в каждое блюдо, и вскоре вы заметите отличный результат.

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Речь идет о кардамоне. Оказывается, эта пряность содержит в своем составе уйму полезных веществ. Кардамон положительно влияет на работу сердца. Кроме того, его используют при лечении ревматизма и почечной недостаточности.

Но это еще не все. Эксперт уверяет, что эта пряность способна ускорить обмен веществ. Что приведет к быстрому снижению веса.