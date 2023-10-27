Не только для посуды: как еще можно использовать таблетки для посудомоечной машинки — вы удивитесь

Функционал таблеток для посудомоечных машин необычайно широк. Ошибка использовать их исключительно для мытья посуды. Таблетки помогут решить массу проблем в быту.
Так, например, с помощью таблеток для посудомойки можно нейтрализовать неприятный запах из барабана стиральной машинки. Просто положите таблетку в барабан перед стиркой. Амбре исчезнет, вещи станут чище и приобретут приятный аромат.
Таблетки отлично справляются с налетом от заварки. Помойте ими заварочный чайник и убедитесь в этом.
С помощью таблеток для посудомоечных машин можно отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца и удалить желтые пятна на белых вещах.
По материалам domopravitelnitsa.com