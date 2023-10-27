Не только для посуды: как еще можно использовать таблетки для посудомоечной машинки — вы удивитесь

Таблетки отлично справляются с налетом от заварки. Помойте ими заварочный чайник и убедитесь в этом.

С помощью таблеток для посудомоечных машин можно отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца и удалить желтые пятна на белых вещах.

По материалам domopravitelnitsa.com