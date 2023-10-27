Не только для посуды: как еще можно использовать таблетки для посудомоечной машинки — вы удивитесь

Посудомоечная машинка. Фото: Global Look Press

Как еще в быту можно использовать таблетки для посудомоечной машины.

Функционал таблеток для посудомоечных машин необычайно широк. Ошибка использовать их исключительно для мытья посуды. Таблетки помогут решить массу проблем в быту.

Так, например, с помощью таблеток для посудомойки можно нейтрализовать неприятный запах из барабана стиральной машинки. Просто положите таблетку в барабан перед стиркой. Амбре исчезнет, вещи станут чище и приобретут приятный аромат.

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Таблетки отлично справляются с налетом от заварки. Помойте ими заварочный чайник и убедитесь в этом.

С помощью таблеток для посудомоечных машин можно отстирать сильно загрязненные кухонные полотенца и удалить желтые пятна на белых вещах.

По материалам domopravitelnitsa.com

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