Как растянуть малые ботинки за 30 минут: без мозолей и страданий — станут удобнее, чем мягкие тапочки

Купили новую кожаную обувь, а она оказалась жутко неудобной? Не переживайте, ботинки можно растянуть.

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Для этого не придется мучиться неделями. Обойдетесь без мозолей и прочих неприятностей. Ведь вопрос решается всего за 30 минут.

Чтобы обувь стала удобнее, чем домашние тапочки, нужно взять рюмку водки или такое же количество спирта. Кроме этого, вам понадобится тряпочка из микрофибры и теплые носки.