Бабушка научила готовить квашеную капусту: муж и дети в восторге — самый вкусный рецепт

Фото: freepik.com / azerbaijan_stocker

Мигом улетает со стола.

Бабушкин рецепт квашеной капусты оказался самым вкусным. Если вы хотите, чтобы закуска удалась, готовьте ее только так. Вкуснее мы ничего не ели. Это полный восторг. Даже дети хрустят с удовольствием. А муж готов съесть целый литр за раз.

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На одну банку нужно взять: килограмм капусты, большую ложку измельченного вместе с соцветием укропа, большую ложку соли, зубчик чеснока, лавровый лист и две горошины душистого перца.

Снимите с кочана верхние листья, удалите кочерыжку и нарежьте овощ тонкими полосками. Затем положите капусту в кастрюлю, посолите ее и немного помните. Нужно, чтобы выделился сок.

Подождите 3,5 часа. Встряхните содержимое кастрюли и отправьте его под пресс на 24 часа. 

По прошествии времени положите на дно стерильной банки чеснок, укроп, перец и лавровый лист. Уложите сверху капусту. Как следует утрамбуйте белокочанный овощ. Налейте в банку капустный сок. Накройте капусту крышкой и держите ее в тепле еще 72 часа.

Не забывайте раз в сутки протыкать закуску деревянной палочкой до самого дна. Это важно. Иначе в банке может скопиться много газа.

По прошествии времени закрутите крышку и уберите банку в холодильник. Капуста готова.

Источник: tochka.by

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