Нужен только уксус и сода: копеечное средство на раз очистит унитаз от желтых потеков и ржавчины

Унитаз с ершиком. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто наводит в доме чистоту.

Легко и просто удалить желтизну и ржавчину на унитазе получится с помощью домашнего средства. Приготовить его можно из ингредиентов, которые есть на каждой кухне.

Нужны только пищевая сода и уксус. Пропорции такие — 200 миллилитров уксуса на одну столовую ложку соды.

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Уксус нужно немного подогреть. Будьте осторожны и ни в коем случае не доводите его до кипения. Затем растворите соду в уксусе и обработайте этой жидкостью проблемные участки унитаза.

Оставьте на несколько часов. Затем смочите губку в растворе уксуса и соды и протрите ею загрязнения. После чего просто смойте водой. Унитаз будет сверкать чистотой!

По материалам remstroiblog.ru

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