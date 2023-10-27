Нужен только уксус и сода: копеечное средство на раз очистит унитаз от желтых потеков и ржавчины

Легко и просто удалить желтизну и ржавчину на унитазе получится с помощью домашнего средства. Приготовить его можно из ингредиентов, которые есть на каждой кухне.
Нужны только пищевая сода и уксус. Пропорции такие — 200 миллилитров уксуса на одну столовую ложку соды.
Уксус нужно немного подогреть. Будьте осторожны и ни в коем случае не доводите его до кипения. Затем растворите соду в уксусе и обработайте этой жидкостью проблемные участки унитаза.
Оставьте на несколько часов. Затем смочите губку в растворе уксуса и соды и протрите ею загрязнения. После чего просто смойте водой. Унитаз будет сверкать чистотой!
По материалам remstroiblog.ru