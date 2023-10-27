Нужен только уксус и сода: копеечное средство на раз очистит унитаз от желтых потеков и ржавчины

Легко и просто удалить желтизну и ржавчину на унитазе получится с помощью домашнего средства. Приготовить его можно из ингредиентов, которые есть на каждой кухне.

Нужны только пищевая сода и уксус. Пропорции такие — 200 миллилитров уксуса на одну столовую ложку соды.

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