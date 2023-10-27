Как починить кнопку на пульте от телевизора: нужно всего 5 минут — справится даже ребенок

Пульт от телевизора — один из самых востребованных предметов в квартире. Поэтому неудивительно, что со временем кнопки перестают нормально работать. Приходится нажимать их под разными углами, чтобы переключиться на любимый канал.

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