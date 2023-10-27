Как починить кнопку на пульте от телевизора: нужно всего 5 минут — справится даже ребенок

Пульт от телевизора — один из самых востребованных предметов в квартире. Поэтому неудивительно, что со временем кнопки перестают нормально работать. Приходится нажимать их под разными углами, чтобы переключиться на любимый канал.
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Знакомая проблема? Для вас есть хорошие новости. Не нужно покупать новое устройство или тратить деньги на починку старого. Вопрос можно решить намного проще. Вам потребуется несколько минут свободного времени и небольшой лист алюминиевой фольги.
Ничего сложного. Осторожно разберите пульт. Осмотрите резиновую накладку с кнопками. Найдите те, которые не работают, и положите по кусочку фольги на каждый контакт. Верните на место детали пульта и наслаждайтесь отличной работой устройства.
После такого ремонта пульт будет служить вам много лет. К слову, этот трюк сработает с любыми кнопками. Пользуйтесь им, чтобы сэкономить на услугах мастера, и научите всех соседей. Они вам будут очень благодарны.
Источник: YouTube-канал «Мистер Смарт»