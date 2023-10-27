Держите хлеб рядом с этим продуктом: буханка будет свежей и хрустящей даже через неделю

Если хлеб неправильно хранить, он станет черствым и невкусным уже через сутки. Может даже появиться плесень. Конечно, есть такой продукт нельзя. Это опасно для здоровья. Поэтому его придется отнести в мусорный контейнер.

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Надоело разбрасываться продуктами? Тогда этот совет для вас. Бережливые хозяйки поделились секретом. Оказывается, если держать хлеб рядом с сельдереем, он будет свежим и хрустящим даже через 7 дней после выпекания.

Все очень просто. Поместите хлеб в целлофановый мешок, затем положите к нему стебель сельдерея. Завяжите пакет и уберите его в хлебницу или на полку в кухонном шкафу.