75–80 рублей за доллар: американская валюта подешевеет уже скоро — расклад аналитика

Во второй половине октября рубль начал укрепляться. В эту пятницу, 27 октября, позиции рубля стали еще прочнее. Центробанк поднял ключевую ставку с 13 до 15 процентов.

Финансовые аналитики утверждают, что это поможет значительно укрепиться рублю. На решение Центробанка о ключевой ставке национальная валюта отреагировала стремительно. В эту пятницу, 27 октября, доллар, сначала поднявшийся до 94 рублей, затем потерял несколько пунктов.

Аналитики предвидят, что к концу года доллар заметно подешевеет. Поднятие ключевой ставки повлечет за собой изменения в экономике.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».