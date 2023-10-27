75–80 рублей за доллар: американская валюта подешевеет уже скоро — расклад аналитика

Во второй половине октября рубль начал укрепляться. В эту пятницу, 27 октября, позиции рубля стали еще прочнее. Центробанк поднял ключевую ставку с 13 до 15 процентов.
Финансовые аналитики утверждают, что это поможет значительно укрепиться рублю. На решение Центробанка о ключевой ставке национальная валюта отреагировала стремительно. В эту пятницу, 27 октября, доллар, сначала поднявшийся до 94 рублей, затем потерял несколько пунктов.
Аналитики предвидят, что к концу года доллар заметно подешевеет. Поднятие ключевой ставки повлечет за собой изменения в экономике.
«Снизится спрос на импорт, что приведет к укреплению российской валюты, возможно, до 75–80 рублей за доллар к концу года», — считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
По материалам MK.RU