Пятна уйдут сами, а вещь — как новая: следы пота легко уберет копеечное средство

Появление желтых пятен на одежде может стать огромной проблемой для каждой хозяйки. Особенно, если речь идет о белых вещах. Эксперты рассказали о копеечной смеси из двух компонентов, которая легко вернет ткани прежний вид.

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Спасти белые вещи можно с помощью простого раствора. Возьмите примерно 150 миллилитров воды, а затем добавьте в нее четыре столовые ложки. Тщательно перемешайте раствор и нанесите на желтое пятно. После этого дождитесь, пока паста засохнет.