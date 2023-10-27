Этот сорт огурцов дает богатый урожай и плодоносит до поздней осени: 10 кг с метра — это не предел

Сейчас среди дачников набирают популярность гибриды. Однако есть и те, кто предпочитает классические сортовые огурцы. Если вы тоже не любите эксперименты, можете смело покупать семена сорта под названием «Солнечный». Он проверен годами. Поэтому неприятные сюрпризы исключены.

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«Солнечные» растения отлично чувствуют себя на открытых грядках. Этот сорт не предназначен для выращивания в парнике. Ему нужны пчелы и бабочки: без них никуда. Поэтому накрывать цветущие огурцы пленкой — не очень хорошая идея.