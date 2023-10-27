Этот сорт огурцов дает богатый урожай и плодоносит до поздней осени: 10 кг с метра — это не предел

Огурцы. Фото: Global Look Press

Он отлично чувствует себя под открытым небом.

Сейчас среди дачников набирают популярность гибриды. Однако есть и те, кто предпочитает классические сортовые огурцы. Если вы тоже не любите эксперименты, можете смело покупать семена сорта под названием «Солнечный». Он проверен годами. Поэтому неприятные сюрпризы исключены.

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«Солнечные» растения отлично чувствуют себя на открытых грядках. Этот сорт не предназначен для выращивания в парнике. Ему нужны пчелы и бабочки: без них никуда. Поэтому накрывать цветущие огурцы пленкой — не очень хорошая идея.

Сорт отличается длительным периодом плодоношения. Первые огурчики появятся уже на 48-й день после всходов. А если растениям обеспечить хорошую подкормку и уход, они будут радовать урожаем до конца сентября. 

Урожайность «Солнечного» сорта очень высокая. По словам бывалых огородников, 10 килограммов — это не предел. Можно легко собрать 11 и даже 12 килограммов огурцов с метра квадратного.

Источник: novochag.ru

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