Этот сорт томатов можно выращивать везде: неубиваемый, плоды по 300 гр, урожайность — 15 кг с метра

Чтобы получить хороший урожай томатов, нужно выбрать подходящий сорт. Если в ваших краях климат не самый мягкий, присмотритесь к семенам неприхотливых растений.

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По словам бывалых дачников, для выращивания в неблагоприятных погодных условиях отлично подойдет сорт под названием «лентяйка». Его вывели сибирские селекционеры.

Кусты этих помидоров устойчивы к жаре и холоду. Они отлично растут под открытым небом в любых регионах, кроме северных. На севере «лентяйку» все-таки придется поместить в парник. Кроме того, сорту не страшны к фитофтороз и макроспороз. К этим напастям у лентяйки» есть иммунитет.