Этот сорт томатов можно выращивать везде: неубиваемый, плоды по 300 гр, урожайность — 15 кг с метра

Чтобы получить хороший урожай томатов, нужно выбрать подходящий сорт. Если в ваших краях климат не самый мягкий, присмотритесь к семенам неприхотливых растений.
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По словам бывалых дачников, для выращивания в неблагоприятных погодных условиях отлично подойдет сорт под названием «лентяйка». Его вывели сибирские селекционеры.
Кусты этих помидоров устойчивы к жаре и холоду. Они отлично растут под открытым небом в любых регионах, кроме северных. На севере «лентяйку» все-таки придется поместить в парник. Кроме того, сорту не страшны к фитофтороз и макроспороз. К этим напастям у лентяйки» есть иммунитет.
Плоды сорта могут достигать от 300 до 500 граммов. Они обладают приятным вкусом с едва уловимой кислинкой. Мякоть сочная, мясистая. «Лентяйку» можно консервировать или употреблять в свежем виде. В этом плане она относится к универсальным сортам.
Урожайность сибирского сорта довольно высокая. С одного метра квадратного можно собрать до 15 килограммов томатов.
Источник: fermilon.ru