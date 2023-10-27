Этот сорт томатов можно выращивать везде: неубиваемый, плоды по 300 гр, урожайность — 15 кг с метра

Помидоры. Фото: Global Look Press

Гордость сибирских селекционеров.

Чтобы получить хороший урожай томатов, нужно выбрать подходящий сорт. Если в ваших краях климат не самый мягкий, присмотритесь к семенам неприхотливых растений. 

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По словам бывалых дачников, для выращивания в неблагоприятных погодных условиях отлично подойдет сорт под названием «лентяйка». Его вывели сибирские селекционеры.

Кусты этих помидоров устойчивы к жаре и холоду. Они отлично растут под открытым небом в любых регионах, кроме северных. На севере «лентяйку» все-таки придется поместить в парник. Кроме того, сорту не страшны к фитофтороз и макроспороз. К этим напастям у лентяйки» есть иммунитет.

Плоды сорта могут достигать от 300 до 500 граммов. Они обладают приятным вкусом с едва уловимой кислинкой. Мякоть сочная, мясистая. «Лентяйку» можно консервировать или употреблять в свежем виде. В этом плане она относится к универсальным сортам.

Урожайность сибирского сорта довольно высокая. С одного метра квадратного можно собрать до 15 килограммов томатов.

Источник: fermilon.ru

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