С этого момента уже не изменится: стал известен самый последний курс доллара

Итак, в эту пятницу, 27 октября, было установлен официальный курс доллара на 28 и 29 октября. Он составляет 93,2174 рубля, что на 34 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро тоже снижен на 39 копеек, европейская валюта теперь стоит 98,3504 рубля. Курс юаня снижен на 4 копейки, до 12,7122 рубля.

Напомним, в последние дни рубль начал укрепляться к доллару и евро. Причины — приближение налогового периода и повышение Центробанком ключевой ставки.

По материалам tass.ru