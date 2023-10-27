Как нужно хранить сыр, чтобы он оставался свежим в течение 6 месяцев: никакого полиэтилена и бумаги

Опасаетесь, что ваши сырные запасы испортятся раньше времени? Тогда этот совет для вас. Следуйте данным правилам, и продукт будет свежим минимум 6 месяцев.

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Во-первых, запомните раз и навсегда: сыр должен дышать. Если держать его в полиэтиленовом пакете или завернуть в пищевую пленку, продукт быстро испортится. Нет, он не засохнет. Скорее наоборот, станет склизким.

Во-вторых, учтите то, что бумага для длительного хранения сыра тоже не подходит. Конечно, этот материал является более предпочтительным, нежели пленка, но он не убережет продукт от высыхания.