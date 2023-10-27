Пересолили суп? Не беда: всего кусочек прямо в кастрюлю — блюдо станет идеальным

Практически каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с ситуацией, когда суп оказывался пересоленным. Вопреки популярному мнению, сразу выбрасывать блюдо не стоит. Эксперты рассказали о небольшой хитрости, которая снова сделает его идеальным.

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Все дело в том, что спасти блюдо можно с помощью обыкновенного хлеба. Просто отломите один кусочек, после чего погрузите его прямо в кастрюлю. В конце останется только подождать несколько минут. Он впитает в себя лишнюю соль и блюдо станет идеальным.