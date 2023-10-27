Падать будем табунами: россиян предупредили о сильной гололедице — сущий ужас

Ожидать стоит еще и гололедицы.

«Ночью температура будет отрицательная, а днем — от 0 до плюс 2. Будут создаваться условия для гололеда, налипание льдинок на проводах и ветках деревьев, мокрый снег тоже будет налипать. И ночью, и днем также значительная гололедица — условия для скольжения. Она будет не только на дорогах, пешеходам нужно быть внимательными во дворах. Погода в субботу мрачноватая, некомфортная, усиление ветра до 6–11 м/с. В конце дня даже дождь», — подчеркнул Вильфанд в беседе с АГН «Москва».