Падать будем табунами: россиян предупредили о сильной гололедице — сущий ужас

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды 27 и 28 октября. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит ждать сильного снегопада, а также гололедицы.
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По словам синоптика, снегопад в Москве продолжит усиливаться уже вечером 27 октября. В ночь на субботу и в течение 28 октября выпадет от 7 до 10 миллиметров осадков. В отдельных районах столицы значения могут быть еще выше. Снег будет плотным и насыщенным влагой.
Ожидать стоит еще и гололедицы.
«Ночью температура будет отрицательная, а днем — от 0 до плюс 2. Будут создаваться условия для гололеда, налипание льдинок на проводах и ветках деревьев, мокрый снег тоже будет налипать. И ночью, и днем также значительная гололедица — условия для скольжения. Она будет не только на дорогах, пешеходам нужно быть внимательными во дворах. Погода в субботу мрачноватая, некомфортная, усиление ветра до 6–11 м/с. В конце дня даже дождь», — подчеркнул Вильфанд в беседе с АГН «Москва».
Он добавил, что похожая ситуация будет наблюдаться в воскресенье, 29 октября. Днем и ночью температура будет оставаться в пределах -2…+3 градусов. Продолжатся осадки в виде мокрого снега.